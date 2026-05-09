Marina asegura cargamento de cocaína frente a Guerrero; suman 89 bultos decomisados en una semana

Personal de la Secretaría de Marina realizó un nuevo aseguramiento de droga en aguas del Pacífico mexicano, frente a las costas de Guerrero, donde fue interceptada una embarcación menor que transportaba 26 bultos con presunta cocaína.

Durante la operación marítima también fueron detenidas dos personas extranjeras que viajaban a bordo de la unidad asegurada, informó la dependencia federal.

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia y combate al narcotráfico que mantiene la Marina en rutas marítimas utilizadas por grupos delictivos para el traslado de droga.

Suman cuatro aseguramientos consecutivos en una semana

Con este decomiso, las autoridades federales acumulan 89 bultos de cocaína asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas realizadas durante la última semana.

De acuerdo con información oficial, estas acciones representan un golpe relevante a las capacidades logísticas y financieras de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en el Pacífico mexicano.

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Las autoridades no detallaron el peso total del cargamento ni la nacionalidad de las personas detenidas; sin embargo, indicaron que tanto la droga como los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes.

Operativos marítimos buscan frenar rutas del narcotráfico

La Secretaría de Marina ha reforzado en los últimos meses las labores de patrullaje marítimo y vigilancia aérea en distintas zonas del litoral mexicano, particularmente en el océano Pacífico, considerado una de las principales rutas utilizadas para el tráfico internacional de cocaína.

Los operativos incluyen recorridos de inspección, monitoreo satelital y despliegue de embarcaciones y aeronaves para detectar movimientos sospechosos en altamar.

Las autoridades federales han señalado que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de seguridad para contener el flujo de drogas y debilitar las operaciones de grupos del crimen organizado vinculados con redes internacionales de narcotráfico.

En una operación marítima frente a costas de Guerrero, personal de @SEMAR_mx aseguró una embarcación menor con 26 bultos de cocaína y detuvo a dos personas extranjeras.



Con esta acción suman 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana, lo que… pic.twitter.com/nb9wqtxqrB — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 9, 2026

Guerrero se mantiene como zona estratégica de vigilancia

Las costas de Guerrero continúan siendo una región prioritaria para los operativos de seguridad marítima debido a su ubicación estratégica dentro de las rutas de trasiego de drogas provenientes de Sudamérica.

En distintos operativos recientes, fuerzas federales han logrado interceptar embarcaciones menores utilizadas para el transporte clandestino de cargamentos ilícitos hacia territorio mexicano y otros destinos internacionales.

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