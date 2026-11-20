Tras ser sorprendidos en posesión de un arsenal y más de cuatro kilogramos de diversas drogas en una vivienda de Puerto Aventuras, un hombre y una mujer pasarán más de una década tras las rejas. La Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo confirmó la obtención de sentencias condenatorias de 14 y nueve años de prisión en contra de Secundino “N” y Ana “N”, respectivamente, poniendo fin al proceso penal iniciado tras un cateo federal en la zona.

​La resolución judicial se deriva de un operativo encabezado por elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes irrumpieron con orden de cateo en un predio ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Nueva Generación, en el municipio de Solidaridad. Al inspeccionar el inmueble, las autoridades federales desmantelaron lo que operaba como un punto de almacenamiento ilícito, logrando el aseguramiento de un importante cargamento de narcóticos y armamento.

​De acuerdo con el desglose pericial integrado en la carpeta de investigación, en el sitio se incautaron exactamente dos kilos con 961 gramos y tres miligramos de marihuana (cannabis sativa l), un kilo con cuatro gramos y nueve miligramos de cocaína, además de 691 gramos y siete miligramos de clorhidrato de metanfetamina. A la par de los estupefacientes, los agentes aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores y 34 cartuchos útiles.

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​Con los indicios embalados y puestos a disposición, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) sustentó la acusación ante el juez federal por los delitos de posesión de armas de fuego, posesión de cartuchos y delitos contra la salud. Las pruebas presentadas durante las audiencias resultaron contundentes para acreditar la plena responsabilidad penal de ambos imputados en los hechos ocurridos en dicha alcaldía.

​Como resultado del fallo condenatorio, el órgano jurisdiccional determinó imponer la pena máxima solicitada de 14 años de cárcel para Secundino “N”, sumada a una sanción económica equivalente a 175 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Por su parte, Ana “N” recibió una condena de nueve años de prisión y deberá cubrir el pago de una multa de 100 UMAs, quedando ambos a disposición de las autoridades penitenciarias correspondientes para el cumplimiento de sus sentencias.