Un aparatoso accidente vehicular se registró la noche de este viernes sobre la avenida José López Portillo, justo a la salida de las inmediaciones de la Supermanzana 74, en donde el conductor de una van de transporte turístico perdió el control de su unidad y se impactó violentamente contra la base de concreto de un poste de alumbrado público.

A pesar de lo dramático del percance y los severos daños materiales en el vehículo, el operador resultó únicamente con golpes menores y no se reportaron pasajeros lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos y el peritaje preliminar de las autoridades viales, el incidente ocurrió cuando el chofer de la camioneta tipo van circulaba a exceso de velocidad sobre la citada arteria.

Al intentar incorporarse a la subida del puente vehicular que cruza con la avenida Bonampak, la falta de precaución y la velocidad inmoderada provocaron que realizara una mala maniobra, perdiendo por completo el control del volante.

Sin posibilidad de frenar a tiempo, la unidad salió de la cinta asfáltica y terminó proyectándose de frente contra la estructura de concreto que sostiene la luminaria municipal. El fuerte impacto destrozó por completo la parte frontal de la camioneta, dejando el motor expuesto y piezas de la carrocería esparcidas sobre el pavimento.

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Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos de una empresa privada acudieron rápidamente al sitio para brindar los primeros auxilios al conductor, quien se encontraba policontundido tras el estallido de las bolsas de aire y el golpe.

Luego de una exhaustiva valoración médica en el interior de la ambulancia, los socorristas determinaron que el hombre no presentaba heridas de gravedad ni lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Testigos oculares que presenciaron el choque señalaron a los agentes que la unidad de turismo transitaba vacía al momento del siniestro, un factor determinante que evitó una tragedia mayor, pues ningún turista o pasajero viajaba a bordo.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal arribaron para abanderar la zona y cerrar parcialmente la circulación vial, generando un ligero congestionamiento vehicular mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

Minutos más tarde, el operador de una grúa realizó complejas maniobras para liberar la van de la base de concreto donde había quedado incrustada, procediendo a remolcarla al corralón municipal para el deslinde de responsabilidades.