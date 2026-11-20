Un aparatoso accidente de tránsito se registró durante la noche de este viernes en la alcaldía de Puerto Aventuras, luego de que el operador de una unidad de transporte público perdiera el control del volante y terminara impactándose de manera frontal contra una barda perimetral.

El percance dejó como saldo preliminar una persona lesionada, además de cuantiosos daños materiales tanto en el vehículo de alquiler como en la estructura afectada.

​De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el incidente ocurrió cuando el conductor de un taxi perteneciente al sindicato local circulaba sobre una de las vialidades principales de la demarcación.

Presuntamente, el exceso de velocidad combinado con la falta de precaución al volante provocó que el chofer perdiera la estabilidad de la unidad, saliera de la cinta asfáltica y se proyectara directamente contra el muro de concreto, el cual logró detener la marcha del automóvil.

​Testigos que presenciaron el fuerte estruendo acudieron de inmediato para auxiliar a los ocupantes de la unidad y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

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Al sitio arribaron paramédicos de una ambulancia privada, quienes brindaron los primeros auxilios a una persona que resultó con diversos golpes y contusiones derivadas del impacto, valorando su traslado a un centro hospitalario de Playa del Carmen para descartar lesiones internas de gravedad.

​Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Playa del acudieron al punto para agilizar la circulación vehicular y realizar el peritaje correspondiente que permita deslindar responsabilidades. Asimismo, los agentes se entrevistaron con el operador de la unidad para conocer su versión de los hechos y verificar su estado físico y documentación en regla.

​Finalmente, tras concluir las diligencias en el lugar, se solicitó la intervención de una grúa para realizar las maniobras de retiro del taxi siniestrado, el cual presentó severos daños en la parte frontal y el motor.

La unidad fue trasladada al corralón municipal mientras se determina la reparación de los daños ocasionados a la propiedad privada y se aplican las sanciones administrativas correspondientes.