La agrupación Pericos se presentó este viernes en la explanada de la Bandera de Chetumal, como parte de las actividades del Festival de Cultura del Caribe 2026. El concierto fue de acceso gratuito y reunió a chetumaleños y visitantes, que bailaron durante la noche.

El espacio sirvió una vez más como escenario de las expresiones artísticas y musicales que año con año distinguen a este encuentro cultural.

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Desde el inicio de la jornada, familias, jóvenes y grupos de amigos se congregaron frente al escenario para presenciar la actuación de la banda, una de las más reconocidas en el género del ska y el reggae en México.

Esa noche también subieron al escenario Caribbeandub y Nello Player and the Red Band, agrupaciones que abrieron la velada con propuestas musicales de corte caribeño y que fueron preparando el ambiente para la llegada de Pericos. Su participación formó parte del programa musical del festival y contribuyó a que la explanada se fuera llenando conforme avanzaba la noche.

Festival de Cultura del Caribe 2026 / Por Esto

Cuando Pericos tomó el escenario, el público respondió con entusiasmo. Entre aplausos, coros y movimiento constante, los asistentes convirtieron la explanada en una pista de baile al aire libre, en un ambiente que, de acuerdo con lo observado, fue festivo y familiar durante toda la presentación.

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La gratuidad del evento permitió que personas de distintas edades y colonias de la ciudad pudieran disfrutar del espectáculo sin costo alguno, algo que se ha buscado en este tipo de festividades para acercar la oferta cultural a la población en general.

La jornada musical se suma a las actividades programadas dentro del festival, que continúa llevando espectáculos artísticos y culturales a distintos espacios públicos de Chetumal y que mantiene como eje la promoción de la identidad cultural caribeña en el sur de Quintana Roo.

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