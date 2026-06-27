Cateos en Cancún y Cozumel dejan aseguramiento de drogas, cartuchos y un detenido

Un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales permitió el cumplimiento de cuatro órdenes de cateo en distintos puntos de Quintana Roo, donde fueron asegurados presuntos narcóticos, cartuchos y una persona detenida por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

La Fiscalía General del Estado informó que las diligencias fueron realizadas con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, así como de las policías Estatal y Municipal, en inmuebles ubicados en los municipios de Benito Juárez y Cozumel.

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El primer cateo se efectuó en un domicilio localizado sobre la calle Río Uribe de la Supermanzana 216 del fraccionamiento Galaxia Guadalupana, en Benito Juárez. Durante la intervención, los agentes localizaron hierba verde y seca con características similares a la marihuana, sustancia cristalina de color blanco, bolsas con polvo blanco, una identificación oficial y cuatro cartuchos metálicos.

Posteriormente, autoridades realizaron una segunda diligencia en un predio ubicado entre la calle 16 de Septiembre y una vialidad sin nombre de la colonia irregular Cuna Maya, donde aseguraron más presunta droga y detuvieron a Adin “N”, señalado como probable integrante de un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de estupefacientes.

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En una tercera acción, los elementos ingresaron a un inmueble situado sobre la calle 62 de la Supermanzana 76, donde encontraron vegetal verde y seco con características similares a la marihuana.

Finalmente, en el municipio de Cozumel se cumplimentó un cuarto cateo en un predio ubicado sobre la avenida 90 Bis de la colonia Chen-Tuk, donde también fueron aseguradas sustancias con características de narcótico.

Tras concluir las diligencias, las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en los cuatro inmuebles, los cuales quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Los indicios decomisados y la persona detenida fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará la situación jurídica de Adin “N” dentro del plazo constitucional.