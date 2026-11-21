Agentes de la Fiscalía General de la República, FGR, cerraron calles para realizar un cateo de una casa este sábado en esta ciudad de Playa del Carmen, se desconoce oficialmente si hubo o no detenidos.

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De acuerdo a información preliminar, el operativo se llevó a cabo en un inmueble con un portón de color rojo, ubicado sobre el cruce de la calle 82 con la 35 de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta de Playa del Carmen, donde los agentes federales cercaron el entorno para poder realizar las investigaciones pertinentes.

El desplazamiento de los elementos de la Fiscalía General de la República, FGR, causó admiración de los vecinos y transeúntes, luego de la colocación de cintas amarillas como protocolos de seguridad de que nadie podía pasar en la calle mientras los federales realizaban labores de investigación.

La vivienda se encuentra en el cruce de las calles 82 y 35.

En el despliegue también participaron elementos de la Guardia Nacional, GN, excepto la Policía Militar de Playa del Carmen, lo que se presume de tareas relacionadas con venta de drogas.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble que cuenta con un portón de color rojo y, de acuerdo con los datos recabados, fue un operativo rápido que los agentes federales realizaron.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre el motivo de la diligencia, tampoco si hubo o no personas detenidas, algún objeto asegurado e incluso no dejaron sello en el lugar como suele ocurrir cuando realizan aseguramientos de inmuebles que estén relacionados con operaciones ilícitas.

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De acuerdo a datos de algunos vecinos que por seguridad y temor a represalias comentaron que en el inmueble han notado movimientos sospechosos las 24 horas, lo que presumen que podría tratarse de una distribuidora de drogas.

En la Colosio hay muchas casas que operan como puntos de distribución de drogas, aunque la policía tiene conocimiento no hacen nada, lo que se presume que podrían estar implicados en actividades ilícitas, relataron.

JGH