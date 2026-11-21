Un motociclista terminó lesionado los últimos minutos del viernes después de impactarse contra un automóvil Jetta de color blanco en la colonia Solidaridad, justo en el cruce de las avenidas Maxuxac y Petcacab, un punto de circulación cotidiana en la capital quintanarroense.

Noticia Destacada Presunto levantón provoca fuerte movilización policiaca en Chetumal; era un conflicto familiar

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el conductor del vehículo circulaba sobre la avenida Petcacab y, al cruzar sin la precaución necesaria, invadió el carril de preferencia por el que avanzaba la motocicleta. La unidad de dos ruedas no logró esquivar el automóvil y el contacto fue inevitable.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta quedó tendido sobre la cinta asfáltica con lesiones, por lo que testigos del percance solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. La escena, en pleno cruce de avenidas, fue atendida por varias personas que se encontraban en el sitio hasta la llegada de las unidades de auxilio.

Testigos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos de Emergencias Médicas del Sur, EMS, quienes brindaron atención al lesionado y, una vez estabilizado, lo trasladaron al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, donde recibiría la atención médica que requería.

Mientras tanto, elementos de Tránsito se hicieron cargo de la escena y turnaron el caso ante la Fiscalía General del Estado, instancia a la que corresponderá reunir los elementos del hecho y deslindar las responsabilidades conforme a la ley.

El cruce de las avenidas Maxuxac y Petcacab se ubica en una zona donde usualmente se registran este tipo de accidentes.

El percance se suma a los hechos viales que se atienden con frecuencia en la ciudad, en los que los servicios de emergencia y las corporaciones de Tránsito coordinan la atención de los lesionados y el resguardo del lugar para que el caso llegue a las instancias correspondientes.

JGH