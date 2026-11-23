Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado detuvieron a tres personas por su probable participación en delitos contra la salud, durante un operativo realizado en la colonia irregular El Torito, en Benito Juárez.

Los detenidos fueron identificados como Luis Fernando, alias "El Choco", de 35 años y originario de Puebla; Didier Ariel, de 22 años, y Adiel, alias "El Güerito", de 23 años. Durante la intervención les aseguraron marihuana y una báscula gramera.

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De acuerdo con la Fiscalía, los tres presuntamente forman parte de un grupo delictivo dedicado a la comercialización de drogas en Benito Juárez, las cuales ofrecían a través de redes sociales.

La dependencia informó que, en lo que va del año, han sido detenidos 116 integrantes de este grupo delictivo, principalmente en los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Playa del Carmen.

Los tres detenidos fueron vinculados a proceso por un juez de control.