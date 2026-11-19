Las primeras investigaciones sobre el cuerpo hallado dentro de un contenedor de basura en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso revelaron que la víctima, de sexo masculino, presentaba signos de estrangulamiento, estaba amordazada y tenía pies y manos atados, sin que hasta el cierre de esta edición fuera identificada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no había reportado personas detenidas por este caso, aunque policías municipales arrestaron a una pareja sospechosa que viajaba en una camioneta, presuntamente utilizada para trasladar los restos hasta el sitio del hallazgo. Sin embargo, las autoridades no han confirmado su posible participación en el crimen ocurrido en la Supermanzana 259.

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La revisión preliminar del cadáver confirmó que presentaba huellas de violencia y una cuerda alrededor del cuello, indicio que apunta a un posible estrangulamiento como causa de muerte. Además, tenía dos lesiones en la cabeza.

Este caso, con características de una posible ejecución relacionada con actividades de narcomenudeo, fue descubierto alrededor de las 3 de la madrugada del pasado martes, en la manzana 106, lote 8, a un costado de la avenida Isla Margaritas.

El hombre, de entre 30 y 35 años, permanece en calidad de desconocido en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). De manera preliminar, se informó que medía aproximadamente 1.67 metros, era de tez morena y tenía cabello negro.

Aunque una pareja fue detenida poco después del hallazgo en el fraccionamiento In House, las autoridades únicamente confirmaron su arresto por presuntos delitos contra la salud y la portación de un arma de fuego / Especial

El individuo estaba amordazado con una tela negra y presentaba dos heridas cortantes en la cabeza. También tenía las extremidades atadas con varios tramos de soga y cables.

Al momento del hallazgo, la persona vestía un short gris, marca Wilson, una playera beige de manga corta y calcetas negras.

En tanto, los dos detenidos poco después del descubrimiento del cuerpo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, luego de ser localizados por agentes municipales en la Supermanzana 260, dentro del fraccionamiento In House, cuando viajaban en una camioneta.

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La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito informó sobre el arresto de Erick Fermín “N”, de 27 años, originario de Guatemala, y Adriana “N”, de 31, por su probable participación en delitos contra la salud, debido a que tenían varias dosis de droga.

Además, los uniformados reportaron que llevaban un arma de fuego tipo escuadra y seis cartuchos calibre .22. Sin embargo, no proporcionaron mayores detalles sobre su posible vínculo con el traslado del cuerpo hasta el contenedor de basura de Villas Otoch Paraíso.