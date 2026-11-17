Un cuerpo embolsado fue encontrado la madrugada de este martes en el interior de un contenedor de basura en el área de estacionamiento de un conjunto de viviendas del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en la Supermanzana 259.

Los primeros reportes señalaron que los vecinos del lugar detectaron que dentro de una bolsa se encontraba un cuerpo, en la Manzana 105, en el Lote 18.

Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito confirmaron el hallazgo y acordonaron la zona, en espera de la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con el procesamiento de la escena del crimen.

Noticia Destacada Encuentran un cuerpo embolsado en la Región 234 de Cancún

El homicidio fue reportado alrededor de las 3 de la madrugada de este martes, cuando uno de los vecinos acudió a dejar su basura y descubrió una bolsa con la forma de un cuerpo, la cual estaba encima de un contenedor de basura.

Elementos de la Policía de Investigación iniciaron las diligencias correspondientes, mientras el personal de la Dirección de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo sin vida para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO). Durante el desarrollo de la diligencia no se precisó qué tipo de lesiones presentaba el cadáver.

En unos momentos más información