Un hombre señalado por presuntamente cometer constantes robos en viviendas fue detenido y sometido por vecinos del fraccionamiento Mundo Hábitat, en Playa del Carmen, quienes, cansados de los hechos delictivos en la zona, se organizaron para retenerlo y posteriormente entregarlo a elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con la información recabada, los residentes ya tenían identificado al sujeto, a quien acusaban de ingresar a casas del fraccionamiento para cometer robos. Ante la reiteración de estos hechos y la falta de resultados que percibían, decidieron coordinarse para impedir que continuara operando en la zona.

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Durante esta ocasión, los vecinos lograron interceptarlo y someterlo, por lo que permaneció retenido hasta la llegada de los agentes municipales, quienes se hicieron cargo de su detención y traslado a los separos.

El hombre quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhortaron a los residentes que hayan sido afectados a presentar las denuncias correspondientes, con el propósito de integrar las investigaciones y dar seguimiento legal al caso.