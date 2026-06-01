Conductora atropella a motociclista en Playa del Carmen y huye

Un motociclista resultó con lesiones al ser atropellado por un automóvil conducido por una mujer en Playa del Carmen, luego de recibir los primeros auxilios por paramédicos fue trasladado a un hospital para recibir atención médica inmediata. En tanto que la conductora del vehículo huyó.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares, los hechos ocurrieron sobre la Avenida Alondra al final del fraccionamiento Villas del Sol, en el sector habitacional de las llamadas casas del bienestar, donde un motociclista fue brutalmente atropellado por un automóvil conducido por una mujer.

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Luego del impacto la conductora presuntamente responsable del accidente huyó de la escena y dejó abandonado el automóvil de color blanco, con placas de circulación USP-238-R.

Poco después del brutal impacto, vecinos solicitaron a las autoridades municipales su inmediata intervención para atender al joven motociclista quien al presentar resultó con fracturas.

Minutos después fue valorado por los paramédicos y trasladado de inmediato a un hospital para que recibiera atención médica especializada y descartar lesiones que pudieran poner en riesgo su vida.

En tanto, las autoridades de Tránsito municipal luego de levantar los peritajes de los hechos ordenaron el arrastre del vehículo implicado y trasladarlo a un corralón, así como la motocicleta para posteriormente evaluar los daños materiales causados y deslindar responsabilidades.