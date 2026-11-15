Una mujer sufrió graves lesiones luego de que el taxista perdiera el control de la unidad y se impactara contra un muro de contención sobre la carretera federal 307, debido a las lesiones los cuerpos de emergencia la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo m sobre la carretera federal 307, a la altura del hotel Grand Sirenis, en el tramo Puerto Aventuras -Tulum, donde el operador de un taxi del sindicato “Lázaro Cárdenas del RÍO” de Playa del Carmen, con el número económico 2271, presuntamente perdió el control de la unidad de alquiler.

Mujer queda grave tras choque de taxi en carretera Puerto Aventuras-Tulum / Gustavo Escalante

En la unidad, el operador del volante iba acompañado al parecer de su familia, una mujer iba de copiloto, otras personas en la parte trasera.

De acuerdo a datos preliminares, durante el impacto provocó que el vehículo sufriera pérdida total de la unidad, la parte frontal quedó despedazado, y pese al brutal accidente, el chofer y otras personas se salvaron, al parecer solo golpes u el miedo.

Mujer queda grave tras choque de taxi en carretera Puerto Aventuras-Tulum / Gustavo Escalante

En tanto que la mujer que iba de copiloto resultó con lesiones de gravedad. Los paramédicos se presentaron en la escena y de inmediato brindaron los primeros auxilios a los pasajeros, mientras que la mujer fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Se desconoce cuantas personas iban a bordo de la unidad, solo se sabe que la mujer sufrió lesiones de gravedad.

En la escena se presentaron agentes de la Guardia Nacional para la realizar los peritajes de los hechos para las investigaciones correspondientes.