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Dos personas quedan prensadas tras aparatoso choque y volcadura en la supermanzana 251 Cancún

Dos personas resultaron lesionadas y quedaron prensadas dentro de un automóvil tras ser impactado por una unidad de transporte colectivo en el fraccionamiento Paseos del Mar.

Por Gabriel Alcocer

6 de oct de 2026

1 min

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Bomberos utilizaron equipo especializado para rescatar a las dos personas prensadas
Bomberos utilizaron equipo especializado para rescatar a las dos personas prensadas / Especial

Dos personas resultaron con lesiones en un aparatoso accidente la mañana de este martes, cuando quedaron prensadas en el interior de un automóvil que se volcó por el fuerte impacto de una unidad de transporte colectivo, en el cruce en el cruce de las avenidas Obsidiana y Haití, en el fraccionamiento Paseos del Mar, en la Supermanzana 251.

La situación de emergencia ameritó la movilización del equipo especial de Rescate Urbano del Cuerpo de Bomberos, quienes utilizaron herramienta especial para poder desprender el techo del automóvil, tipo Versa, el cual quedó volcado sobre su costado izquierdo.

El auto involucrado en el accidente quedó con severos daños.

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De esta manera, uno de los lesionados fue retirado del vehículo de manera más rápida, mientras la segunda persona tardó un poco más en el interior de los metales retorcidos, debido a que los bomberos tuvieron que cortar parte del techo para realizar la extracción con mejores condiciones de seguridad.

Las primeras versiones indicaron que la unidad de transporte colectivo circulaba con preferencia de paso, cuando colisionó con su parte frontal el costado derecho del automóvil, cuyo conductor no hizo su alto.

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El vehículo particular terminó volcado sobre su costado izquierdo, hasta colisionar con el techo un poste del alumbrado público en el área del camellón central.

Las dos personas lesionadas recibieron la atención de paramédicos para su traslado a un hospital.

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