Fuerte volcadura en carretera federal 307 en el tramo Cancún-Playa del Carmen deja varios lesionados

Un automóvil terminó completamente destrozado en el área del camellón central de la carretera hacia Playa del Carmen, en un aparatoso accidente que se registró a la altura de la zona conocida como Bahía Petempich, en donde varios de los ocupantes de la unidad, tipo Versa, resultaron con lesiones.

El percance se registró la tarde de este domingo en la carretera federal 307, en el tramo Cancún-Playa del Carmen, lo que originó la movilización de paramédicos, elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil del municipio de Puerto Morelos.

Los primeros reportes señalaron que el automóvil, tipo Versa, de color gris, circulaba entre Puerto Morelos y Cancún, cuando el conductor perdió el control hacia la izquierda, golpeó la guarnición del camellón central y se volcó sobre uno de sus costados, para después impactar la base de un poste del alumbrado público.

Conductores que pasaron por el lugar reportaron que varios de los ocupantes resultaron con lesiones y por este motivo solicitaron auxilio al número de emergencias 911. Paramédicos de una ambulancia particular acudieron al lugar para brindar ayuda.

Noticia Destacada Confirman detención de encargado de la Policía Turística de Cancún durante cateo en la SM 32

Elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, llegaron a la escena del accidente para iniciar los trámites y encontraron el vehículo complemente destrozado, con daños en ambos costados, en el panorámico delantero y en la parte frontal.

Los oficiales levantaron el acta correspondiente del accidente y solicitaron la intervención del personal de una empresa de grúas, para el retiro del vehículo accidentado.

Volcadura en Arco Norte

Otra volcadura fue reportada en las primeras horas de la mañana, en el Arco Norte, cuando el conductor de un automóvil impactó a un vehículo estacionado a la altura de la Supermanzana 248, sin que se registraran personas lesionadas.

El accidente fue provocado por el conductor, Omar Alexander, de 26 años, quien circulaba en un vehículo marca MG, de color negro y en un descuido, colisionó contra el automóvil, marca Kia, de color gris, el cual estaba en parada momentánea.

Del fuerte impacto, la primera unidad terminada volcada sobre su costado izquierdo, lo que obstaculizó la circulación por algunos momentos.