Un hombre fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Fovissste Tercera Etapa. Además, la motocicleta en la que intentó huir tenía reporte de robo vigente.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el detenido fue identificado como Ángel Abraham “N”. Agentes del Grupo de Proyectos Especiales en Combate a la Extorsión y Secuestro Centurión Zona Sur lo observaron mientras manipulaba varias bolsitas de plástico que contenían un vegetal verde con características similares a la marihuana.

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Al notar la presencia de los uniformados, el hombre intentó subir a una motocicleta para alejarse del lugar, pero fue alcanzado sobre la calle Lombardo Toledano. Ahí, los elementos le informaron el motivo de la intervención y le practicaron una inspección preventiva. Durante la revisión le aseguraron 18 bolsitas con vegetal verde similar a la marihuana, seis más con polvo blanco con apariencia de cocaína, una mochila en colores rojo y blanco, y 170 pesos en efectivo.

Al verificar los datos de la unidad, una Italika ZW125 color rosado, los agentes confirmaron que contaba con reporte de robo por hechos ocurridos el pasado 15 de noviembre, por lo que también fue asegurada.

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El detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, instancia que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

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