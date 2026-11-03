Detienen en Ciudad de México a mujer acusada de extorsionar a una pareja de Chetumal con el supuesto secuestro de su hija

Chetumal, 03 de noviembre. Una llamada que simulaba el llanto de una hija secuestrada bastó para que una pareja de Chetumal entregara parte de sus ahorros a desconocidos, y casi once meses después, una mujer señalada de participar en el fraude fue detenida a más de mil 200 kilómetros de distancia y ya enfrenta un proceso penal.

Se trata de María de Lourdes “N”, de 39 años de edad, originaria de la Ciudad de México, quien fue capturada el pasado 26 de octubre en la capital del país, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de extorsión cometido en agravio de Óscar Adolfo y María del Carmen “N”.

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La captura fue resultado de un trabajo coordinado entre elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Quintana Roo y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes localizaron a la imputada tras meses de indagatorias. De acuerdo con las investigaciones, el caso se remonta al 12 de diciembre de 2025, cuando las víctimas se encontraban en su vivienda, ubicada en la capital quintanarroense, y recibieron una llamada desde un número que no reconocían.

Del otro lado de la línea, una voz femenina se hizo pasar por su hija y aseguró que se encontraba secuestrada. Inmediatamente después, otros interlocutores tomaron el control de la conversación y exigieron 100 mil pesos a cambio de liberarla. Para presionar a la pareja, advirtieron que atentarían contra la vida de la joven si no se cumplía con el pago.

La mujer fue trasladada a Quintana Roo y presentada ante un juez de control, quien determinó vincularla a proceso e imponerle prisión preventiva oficiosa por dos años / Especial

Bajo la angustia de la amenaza, una de las víctimas realizó depósitos por un total de 12 mil pesos, repartidos en dos cuentas bancarias que los propios delincuentes le indicaron. Fue ese movimiento financiero el que, con el paso del tiempo, permitió a los investigadores seguir el rastro del dinero. Los trabajos de inteligencia establecieron que una de esas cuentas pertenecía a María de Lourdes “N”. Además, las pesquisas la señalan como la persona que habría proporcionado los equipos telefónicos utilizados por los extorsionadores para realizar las llamadas, lo que sugiere que su participación no se limitó a recibir el dinero.

Las autoridades rastrearon el origen de las comunicaciones hasta el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Con ello se confirmó que la llamada que sembró el pánico en Chetumal fue realizada desde el interior de un centro penitenciario, una modalidad que las corporaciones han documentado en distintos puntos del país.

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Tras su detención y traslado a Quintana Roo, la imputada fue presentada ante un juez de control, quien resolvió vincularla a proceso por el delito de extorsión. Como medida cautelar, el juzgador determinó imponerle prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años, tiempo en el que deberá permanecer recluida mientras avanza la investigación complementaria.

Las autoridades recordaron que este tipo de fraude telefónico suele apoyarse en el miedo y la desinformación. Ante una llamada de este tipo, recomendaron colgar, tratar de comunicarse directamente con el familiar supuestamente secuestrado y reportar el hecho de inmediato al número de emergencias 911 o a la denuncia anónima 089.