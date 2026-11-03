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Exhiben en Yucatán comercio ilegal de loros a través de Facebook; los ofrecen hasta a cambio de pañales

El Centro de Conservación y Difusión Proyecto Santa María exhibió publicaciones de Facebook en las que usuarios ofrecen loros silvestres.

Por Redacción Por Esto!

3 de nov de 2026

2 min

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Denuncian venta ilegal de loros en Yucatán a través de grupos de Facebook
Denuncian venta ilegal de loros en Yucatán a través de grupos de Facebook / Especial

La venta ilegal de loros silvestres continúa realizándose abiertamente en redes sociales, principalmente en grupos de Facebook, donde usuarios ofrecen estas aves incluso a cambio de artículos de primera necesidad, pese a que su comercialización está prohibida por la legislación federal.

El Centro de Conservación y Difusión Proyecto Santa María expuso recientemente varios casos en los que ejemplares de loros fueron puestos a la venta a través de publicaciones en esa plataforma. En algunos anuncios, los vendedores argumentaron que ya no tenían espacio para mantenerlos, mientras que otros ofrecieron las aves a cambio de pañales para bebés.

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La agrupación advirtió que esta práctica persiste a pesar de que el tráfico y la comercialización ilegal de loros silvestres constituyen delitos federales que pueden castigarse con penas de uno a nueve años de prisión, además de multas económicas.

Señaló que el problema no se limita a las redes sociales, pues el comercio de estas especies también continúa en mercados de distintas partes del país, muchas veces sin que existan consecuencias para quienes participan en estas actividades.

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Proyecto Santa María también llamó la atención sobre las condiciones en las que viven miles de loros que permanecen en cautiverio, muchos de ellos en situaciones de maltrato y sin los cuidados necesarios para su bienestar.

Ante este panorama, consideró necesario atender y sancionar el maltrato de los ejemplares que ya se encuentran en cautiverio, pero aclaró que esto no debe convertirse en una justificación para permitir la extracción de más aves de su hábitat natural ni fomentar su comercialización ilegal.

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