Familia denuncia presunta extorsión en el DIF de Tulum por entrega de menor embarazada

Una joven de 17 años quedó bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de Tulum, luego de ser trasladada al hospital IMSS-Bienestar por presentar una complicación médica. La situación derivó en la intervención de las autoridades de asistencia social y en una denuncia pública de los familiares, quienes aseguraron que les solicitaron dinero para agilizar la devolución de la menor.

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De acuerdo con los afectados, tras recibir la atención médica, la adolescente fue canalizada a la dependencia debido a su minoría de edad; sin embargo, señalaron que al solicitar información sobre los procedimientos para recuperarla, servidores públicos presuntamente les exigieron cuatro mil pesos para concretar la entrega inmediata y evitar la apertura de un expediente.

Al no contar con los recursos económicos, los familiares regresaron al día siguiente para continuar con el trámite. En ese momento, los funcionarios les notificaron que el expediente administrativo ya se había iniciado, lo que complicó y retrasó el proceso de entrega.

Los denunciantes afirmaron también que el personal de la institución les ocultó sus nombres y cargos bajo el argumento de que eran datos privados, además de que recibieron un trato poco cordial al exigir claridad sobre el seguimiento del caso.

Durante el trámite, el padre de la menor acudió para pedir la tutela de su hija, pero las autoridades lo descartaron como responsable para recibirla. Allegados afirmaron desconocer los motivos específicos de la determinación, pues la explicación oficial hizo referencia a un proceso de emancipación, figura jurídica que aseguraron ya no aplica en los términos expuestos.

La joven es originaria de Tabasco y reside desde hace un mes en Tulum junto con su pareja. Al cierre de esta edición, el DIF autorizó la entrega de la menor a un tutor previamente determinado. Los familiares indicaron que esperarán la conclusión de este procedimiento antes de decidir si presentan una denuncia formal ante las autoridades por la presunta extorsión e irregularidades

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JGH