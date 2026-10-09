Localizan en Chetumal a mujer y sus dos hijas víctimas de extorsión virtual

Fueron horas de angustia para una familia de Xul-Há. Una mujer y sus dos hijas menores de edad pasaron la tarde del 5 de octubre incomunicadas, convencidas de que corrían peligro, mientras su esposo y padre recibía llamadas de desconocidos que amenazaban con dañarlas si no entregaba dinero. Todo era una extorsión virtual, y terminó con las tres localizadas en Chetumal por agentes de la Policía de Investigación.

De acuerdo con los primeros datos de la Fiscalía General del Estado, el engaño comenzó cuando los presuntos responsables llamaron a la mujer a su domicilio y se hicieron pasar por personal de una institución gubernamental. Con ese argumento, lograron que viajara a la capital del estado junto con sus hijas. Ya en la ciudad, mediante amenazas y mentiras, la mantuvieron aislada de sus parientes y le hicieron creer que su vida y la de las niñas estaban en riesgo.

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Mientras tanto, el esposo recibía las llamadas. Primero le exigieron 200 mil pesos; luego, la cifra bajó a 100 mil y después pidieron depósitos distintos. Presionado por el miedo, el hombre alcanzó a depositar 15 mil pesos antes de pedir ayuda a las autoridades.

Alrededor de las 20:00 horas, los familiares acudieron a la Fiscalía, que canalizó el caso a la unidad especializada en secuestro y extorsión. Policías de investigación y un agente del Ministerio Público se trasladaron a Xul-Há, donde entrevistaron a los parientes y trazaron las primeras líneas de investigación.

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Las pesquisas permitieron identificar los números telefónicos desde los que se hicieron las llamadas. Según las diligencias, estaban vinculados con el Centro Penitenciario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, lo que apunta a que la presión habría sido ejercida a casi dos mil kilómetros de distancia, una modalidad que se repite en distintas partes del país.

Con esa información se montó un operativo de búsqueda que culminó con la ubicación de la mujer y sus hijas cerca de una plaza comercial de Chetumal.

La dependencia exhortó a la población a no realizar depósitos ni ceder ante exigencias de quienes aseguren tener secuestrado a un familiar, y a denunciar de inmediato.