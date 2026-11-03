Incendio en una vivienda dejó dos personas afectadas y un conejo lesionado en Playa del Carmen

Un incendio registrado durante la madrugada en una vivienda del fraccionamiento Misión de las Flores movilizó a los cuerpos de emergencia y dejó dos personas afectadas, una de las cuales tuvo que ser trasladada al hospital por quemaduras e inhalación de humo.

Tras recibirse el reporte a través del número de emergencias 911, elementos de Bomberos, Protección Civil y paramédicos acudieron al domicilio para combatir el fuego, auxiliar a los afectados y realizar las labores de rescate.

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Durante la intervención también lograron poner a salvo a un conejo que presentaba lesiones en el rostro y dificultades derivadas de la inhalación de humo.

Los paramédicos le brindaron primeros auxilios, realizaron curaciones y le administraron oxígeno.

Una vez controlada la emergencia, las autoridades continuaron con las labores correspondientes. Hasta el momento no se han precisado las causas que originaron el incendio.