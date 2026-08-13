Incendio en una casa de la Supermanzana 95 de Cancún deja a dos personas intoxicadas

Un incendio registrado en una vivienda de la Supermanzana 95 movilizó a cuerpos de emergencia durante la mañana de este jueves, luego de que vecinos alertaran sobre una columna de humo que salía del inmueble ubicado en la manzana 37.

El fuego se registró en el interior del domicilio y, de acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, las causas que lo originaron no habían sido determinadas. Durante la emergencia también se reportó la presencia de un tanque de gas dentro de la vivienda, situación que generó mayor riesgo mientras las llamas avanzaban.

Noticia Destacada Incendio de basura se extiende y consume unas 15 embarcaciones en colonia ABC de Cancún

Tras recibir el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron al sitio para iniciar las labores de combate contra el fuego. Los trabajos se concentraron en el interior del inmueble, donde los bomberos realizaron maniobras para controlar las llamas y evitar que alcanzaran otras áreas de la propiedad o viviendas cercanas.

La presencia de humo provocó afectaciones entre las personas que se encontraban en el lugar. Paramédicos atendieron a dos personas que presentaron síntomas relacionados con la inhalación de humo, por lo que fueron valoradas en el sitio.

De acuerdo con los primeros informes, ambas personas se encontraban fuera de peligro y no fue necesario reportar su traslado a un hospital.

Mientras los bomberos realizaban las labores de extinción, el área permaneció bajo resguardo para facilitar el ingreso de los equipos de emergencia y evitar que personas ajenas se acercaran al inmueble afectado.

La emergencia generó movimiento en los alrededores de la manzana 37, donde habitantes de la zona permanecieron atentos al despliegue de los cuerpos de auxilio ante el temor de que las llamas pudieran propagarse.

Luego de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio y realizaron labores de enfriamiento para descartar la presencia de puntos calientes que pudieran provocar una nueva ignición.

El inmueble presentó daños derivados de la acción directa del fuego y del humo, aunque hasta el momento no se había establecido el monto de las pérdidas materiales.

Elementos policiales permanecieron en el lugar durante las labores de emergencia, mientras se esperaba determinar las circunstancias exactas en las que comenzó el incendio.

Noticia Destacada Se incendia vehículo en la avenida Lilis de Cancún; bomberos controlan el siniestro tras cierre parcial de la vialidad

No se reportaron personas fallecidas como consecuencia del siniestro. Las dos personas atendidas por inhalación de humo permanecieron estables tras ser valoradas por los paramédicos.

Las causas del incendio quedaron pendientes de establecerse con precisión.