Un acto de solidaridad en el IMSS de Mérida: donan dos riñones tras la muerte de un paciente

La muerte de un paciente en el Hospital General Regional (HGR) No. 12 del IMSS en Mérida permitió que dos personas en espera de un trasplante tengan una nueva oportunidad de vida, luego de que sus familiares autorizaran la donación de ambos riñones.

El paciente falleció a consecuencia de una hemorragia cerebral y, tras la decisión de sus familiares de donar sus órganos, un equipo médico realizó el procedimiento de procuración en las instalaciones del hospital, ubicado en Mérida.

Los órganos fueron trasladados de inmediato a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) “Ignacio García Téllez”, también en la capital yucateca, donde serían destinados a procedimientos de trasplante para pacientes que requieren este tipo de intervención.

Noticia Destacada Yucatán se acerca al promedio nacional de corrupción tras repunte de 36% en víctimas

La procuración estuvo a cargo de especialistas encabezados por el doctor Argenis Sthiven Valentín Aguilar Núñez, coordinador Hospitalario de Donación de Órganos, Tejidos y Células del HGR No. 12, con la participación de personal médico, de enfermería, trabajo social y otras áreas hospitalarias.

El procedimiento se desarrolló bajo los protocolos establecidos en la Ley General de Salud y con la coordinación del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), a fin de garantizar el manejo y traslado oportuno de los órganos.

Noticia Destacada IMSS Bienestar descarta robo de equipo de ultrasonido del Hospital O'Horán de Mérida

Como reconocimiento a la decisión de la familia, trabajadores del hospital formaron una valla humana y dedicaron un aplauso al paciente y a sus familiares durante su despedida.

Con esta intervención, el Hospital General Regional No. 12 alcanzó seis procuraciones multiorgánicas, una cifra con la que el IMSS destacó la participación de esta unidad de segundo nivel en los procesos de donación de órganos y tejidos en Mérida.