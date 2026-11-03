México propone nueva agenda de cooperación en la Cumbre Iberoamericana 2026; esto plantea la SRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, propuso fortalecer la cooperación internacional mediante proyectos que generen resultados concretos para la población, durante un encuentro previo a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.

De acuerdo con información difundida este martes 3 de noviembre por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller mexicano participó en el Diálogo con Observadores Asociados y Consultivos, donde destacó la importancia de estos actores para atender los desafíos compartidos entre las naciones.

Velasco sostuvo que la cooperación internacional debe traducirse en beneficios verificables, medibles y sostenibles, por lo que consideró necesario ampliar su alcance y fortalecer la colaboración entre regiones.

¿Qué propuso México durante la Cumbre Iberoamericana 2026?

El titular de la SRE planteó desarrollar una agenda conjunta con los países y organismos observadores, enfocada en prioridades comunes y proyectos cuyos resultados puedan evaluarse.

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“México propone una agenda con los observadores centrada en prioridades compartidas, proyectos de impacto verificable y mayor articulación interregional”, expresó Velasco.

Asimismo, reiteró la disposición del Gobierno mexicano para trabajar en una Conferencia Iberoamericana más abierta y con mayor capacidad de respuesta ante los desafíos internacionales.

¿Qué papel tendrá México en la Cumbre Iberoamericana de Madrid?

Roberto Velasco encabezará la representación mexicana durante la reunión internacional, a la que no asistirá la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el marco de la Cumbre Iberoamericana, que inicia mañana en Madrid, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) participó en el Diálogo con Observadores Asociados y Consultivos, para destacar la importancia de estos actores en la Cumbre. El titular de la @SRE_mx señaló que los observadores son un activo estratégico para atender nuestras prioridades compartidas; la cooperación vale por lo que cambia en la vida de las personas, y debe dar resultados concretos, medibles y sostenibles, y que debemos ampliar su alcance. "México propone una agenda con los observadores centrada en prioridades compartidas, proyectos de impacto verificable y mayor articulación interregional. Reiteramos nuestra disposición a trabajar conjuntamente por una Conferencia Iberoamericana más abierta, dinámica y capaz de responder a los desafíos comunes", puntualizó Velasco. 🇲🇽🌎 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 3, 2026

La cumbre reunirá a representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana, además de Estados y organismos internacionales que participan como observadores.

El encuentro buscará fortalecer los mecanismos de diálogo político y cooperación entre las naciones participantes, así como impulsar iniciativas conjuntas en áreas de interés común.

IO