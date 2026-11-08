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Cámara de seguridad capta a sujeto robando un celular de un negocio en Cancún; piden apoyo para localizarlo

En el video se aprecia como el hombre se acercar al mostrador de local haciendo conversación con la trabajadora, antes de tomar su celular y huir a pie sin ser visto por las personas presentes.

Por Redacción Por Esto!

8 de nov de 2026

1 min

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La afectada pide compartir el video para identificar al presunto responsable y recuperar su único medio de comunicación con sus hijos y familiares
La afectada pide compartir el video para identificar al presunto responsable y recuperar su único medio de comunicación con sus hijos y familiares / Redes sociales

Una trabajadora solicita el apoyo de la ciudadanía para recuperar su teléfono celular, luego de que un hombre presuntamente se lo llevara mientras ella realizaba sus labores en su centro de trabajo, ubicado sobre la avenida Uxmal, esquina con calle Pino, cerca de la terminal de autobuses ADO.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento.

En este taxi el delincuente se dio a la fuga con el botín.

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En las imágenes se observa a un hombre con camisa oscura que se acerca al mostrador y comienza a conversar con la empleada, quien continúa ocupada con sus actividades.

Mientras hablan, el sujeto manipula varios folletos colocados en el mostrador y, aparentemente para distraerla, extiende una mano hacia una computadora, donde se encontraba el teléfono celular, lo toma y se retira inmediatamente del lugar.

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Tras lo ocurrido, la afectada pidió apoyo para identificar al presunto responsable y recuperar su equipo, pues asegura que es su único medio de comunicación para mantenerse en contacto con sus hijos y familiares.

La trabajadora hizo un llamado a los cancunenses para compartir la grabación y ayudar a que el mensaje llegue al hombre, con la esperanza de que devuelva el teléfono celular.

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