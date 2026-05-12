¡Mamita, ayúdame!”: reviralizan video de ladrón atrapado en pastelería de Campeche

Un video grabado en agosto de 2023 ha regresado con fuerza a las redes sociales. Se trata del momento en que una empleada de la pastelería Tere Cazola, ubicada en la avenida Patricio Trueba de Regil en la ciudad de Campeche, logró encerrar a un presunto ladrón dentro del establecimiento durante un intento de asalto.

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El hecho ocurrió el lunes 21 de agosto de 2023 alrededor de la 1:00 de la tarde. Las cámaras de seguridad del negocio captaron el instante en que un hombre con gorra blanca y playera azul de manga larga ingresó al local armado con una pistola negra. Amenazó a la trabajadora que atendía el mostrador exigiéndole toda la feria de la caja registradora y su teléfono celular. El sujeto logró llevarse aproximadamente mil 970 pesos.

Sin embargo, la empleada mantuvo la calma y aprovechó un descuido del ladrón, mientras este revisaba el dinero, para salir rápidamente del establecimiento y bajar la cortina metálica conocida como estera dejándolo completamente atrapado en el interior.

En las imágenes se observa al hombre visiblemente desesperado: grita ¡Ayúdame!, ¡Mamita, ayúdame!, intenta forzar la puerta, golpea con objetos e incluso usa un extintor para tratar de abrirse paso sin éxito. La rápida acción de la trabajadora permitió alertar a las autoridades. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche llegaron al lugar y detuvieron al sujeto identificado como J.H.G.P., alias El Jonás. Posteriormente fue vinculado a proceso por robo calificado con prisión preventiva.

De acuerdo con reportes, era la segunda ocasión en que el mismo individuo intentaba asaltar esa sucursal. El video se viralizó por primera vez en agosto de 2023 generando miles de reacciones que elogiaban la valentía y astucia de la empleada. La pastelería Tere Cazola reconoció públicamente a su colaboradora por su compromiso excepcional y confirmó que se encontraba bien.

🤣 ¡AYÚDAME! gritaba el ladrón…



Pero la señora de la pastelería en Campeche lo encerró y se fue.

¡Justicia instantánea! 😂🔒



¿Te gustó o era muy arriesgado?pic.twitter.com/djojrWvv6p — Isaac (@isaacrrr7) May 11, 2026

¿Por qué volvió a circular ahora?

En los últimos días, principalmente desde el 10 de mayo de 2026, usuarios y cuentas de noticias en plataformas como X, TikTok, Facebook e Instagram lo han compartido masivamente con mensajes como ¿Recuerdas este video? o Justicia instantánea. Las reacciones van desde admiración por el ingenio de la empleada hasta comentarios humorísticos sobre el robo que salió al revés.

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Este caso se ha convertido en uno de los videos virales más emblemáticos de justicia poética en México recordando que, en ocasiones, la sangre fría y la rapidez pueden ser más efectivas que la confrontación directa en situaciones de riesgo.

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