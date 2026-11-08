Parejas con casi 50 años juntas y extranjeros se inscriben a las bodas colectivas en la Feria Xmatkuil 2026

A dos semanas del cierre de inscripciones para las bodas colectivas gratuitas en Yucatán, 373 parejas han manifestado su interés en participar, una cifra que casi duplica la meta de 206 matrimonios establecida por el Registro Civil del Estado.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de noviembre, por lo que el número de participantes podría aumentar, informó el director de la dependencia, Jorge Carlos Ramírez Granados.

La meta para esta edición es reunir a 206 parejas, cinco veces las 41 que participaron el año pasado. Sin embargo, todavía no se ha establecido cuántas de las 373 interesadas han completado su inscripción.

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Entre quienes buscan formalizar su relación hay jóvenes a partir de los 18 años de edad, parejas que llevan más de 49 años juntas y personas extranjeras procedentes de Letonia, Colombia, Cuba y Estados Unidos.

Derechos y obligaciones

La diversidad de participantes refleja que el matrimonio civil no solamente interesa a quienes comienzan una vida en pareja, sino también a personas que, después de décadas de convivencia, buscan obtener el reconocimiento legal de su unión.

El trámite permite establecer derechos y obligaciones entre los cónyuges, además de brindar protección jurídica en asuntos familiares y patrimoniales, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Para facilitar la participación en las bodas colectivas, el Registro Civil mantiene recorridos por mercados y comunidades, además de distribuir información sobre los requisitos y los lugares donde puede realizarse la inscripción.

Oficialías abiertas

Ramírez Granados destacó que actualmente existe al menos una oficialía del Registro Civil en cada uno de los 106 municipios de Yucatán, lo que permite acercar los servicios a poblaciones que anteriormente debían trasladarse para realizar determinados trámites.

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En total, la dependencia dispone de 144 oficialías, distribuidas principalmente en cabeceras municipales y hospitales, donde las parejas interesadas pueden solicitar su incorporación a las bodas colectivas.

También se reciben solicitudes en las oficinas ubicadas en la calle 65, con atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Además de la ceremonia civil, los organizadores preparan una celebración con música en vivo, mariachi, saxofonista y obsequios para los contrayentes.

Entre los incentivos anunciados se encuentran 25 pases dobles para una presentación del cantante Ozuna y acceso gratuito al recinto ferial para las parejas participantes.

El director del Registro Civil señaló que la gratuidad busca eliminar el costo del trámite como obstáculo para quienes desean casarse, especialmente entre familias que han postergado la formalización de su relación por distintas circunstancias.

Las personas interesadas todavía cuentan con dos semanas para acudir a cualquiera de las oficialías y solicitar información sobre los requisitos de inscripción, antes del cierre de la convocatoria previsto para el 21 de noviembre.