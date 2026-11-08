Localizan con vida al alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien había sido reportado como desaparecido, fue localizado mediante un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en colaboración con autoridades de cuatro estados.

El anuncio fue realizado por el Gabinete de Seguridad federal, que informó que la búsqueda y localización del alcalde se logró mediante el intercambio de información y la coordinación operativa entre corporaciones federales y estatales.

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En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo también contó con la colaboración de las autoridades de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, cuyos gobiernos participaron en las labores para dar con el paradero del funcionario municipal.

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La localización de Miguel Ángel Almaraz Maldonado se produce luego de que se reportara su desaparición, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad de distintas entidades del país.

Hasta el momento, el comunicado no precisó las circunstancias en las que fue localizado ni ofreció detalles sobre su estado de salud.