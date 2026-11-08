Festival del Pirata y el Ron y el FITCH marcarán la agenda turística de Campeche para el cierre del 2026

Con el Festival del Pirata y el Ron, encuentros de turismo deportivo y el Festival Internacional del Centro Histórico (FITCH), Campeche promoverá una serie de actividades durante los últimos meses de 2026 para atraer visitantes y generar movimiento económico en la entidad, mediante una agenda que busca fortalecer la oferta turística y mantener la presencia del estado como destino para viajeros nacionales.

Adda Solís Peniche, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), explicó que la agenda de cierre de año continuará después de las actividades del Festival del Día de Muertos, con la promoción del Festival del Pirata y el Ron, para posteriormente concentrar los esfuerzos en el Festival Internacional del Centro Histórico, que destacó como uno de los eventos principales del calendario.

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La funcionaria señaló que durante 2025 se realizaron 22 congresos y eventos, mientras que para este año la meta era triplicar esa cifra. Sin embargo, aseguró que ya superaron el objetivo, con más de 68 actividades registradas, entre ellas congresos nacionales, festivales y encuentros culturales, lo que, afirmó, refleja el crecimiento de las acciones de promoción turística desarrolladas durante el año.

Como parte de la estrategia para atraer turistas, la dependencia también ha gestionado precios especiales para viajar a Campeche con Mexicana, códigos de descuento para asistir a eventos y opciones de traslado mediante el Tren Maya.

Solís Peniche indicó que la intención es que las actividades no se concentren únicamente en la capital, sino que permitan la participación de los municipios y de sectores como artesanos, panaderos y comerciantes.

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Destacó la presencia de representantes de Escárcega, Palizada, Calkiní, Champotón, Carmen, Sabancuy, Tenabo, Dzitbalché y otros puntos del estado en las actividades de promoción.

La secretaria sostuvo que la llegada de visitantes representa una oportunidad para que los negocios locales comercialicen sus productos y servicios, desde artesanías hasta alimentos tradicionales. Sin embargo, no presentó estimaciones sobre la cantidad de turistas que esperan recibir durante los eventos restantes ni sobre la derrama económica que podrían generar.

Por ahora, la Sectur enfocará sus esfuerzos en promocionar el Festival del Pirata y el Ron, mediante actividades de difusión fuera de Campeche, para posteriormente dar paso a la campaña del FITCH, con la expectativa de mantener la llegada de visitantes durante el cierre del año y favorecer la participación de prestadores de servicios turísticos en distintas regiones de la Entidad.