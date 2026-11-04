Conductor de un taxi comete violento asalto en la Supermanzana 260 de Cancún y logra darse a la fuga

Un violento atraco perpetrado por un operador del transporte público movilizó a los cuerpos de seguridad durante la noche de este miércoles en las inmediaciones del fraccionamiento Prado Norte, ubicado en la Supermanzana 260.

El presunto delincuente, quien utilizó su unidad de trabajo para cometer el delito, logró darse a la fuga con un botín compuesto por dinero en efectivo y objetos de valor, sin que hasta el momento se reporte su detención.

​De acuerdo con los primeros reportes policiales, los hechos ocurrieron cuando el conductor de un automóvil Nissan Tsuru, rotulado con los colores oficiales y el número económico 6101 del Sindicato de Taxistas "Andrés Quintana Roo", arribó al establecimiento comercial.

El sujeto descendió del vehículo e ingresó de manera intempestiva a la tienda de abarrotes, amenazando al personal para exigir las ganancias obtenidas durante la jornada.

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En cuestión de minutos, el asaltante logró apoderarse del efectivo depositado en la caja registradora, resultado de la venta del día, así como de diversos objetos de valor pertenecientes al negocio y a los empleados presentes.

Tras consumar el robo, el individuo abordó nuevamente el taxi y emprendió la huida a toda velocidad, perdiéndose entre las calles y avenidas aledañas al fraccionamiento.

​Víctimas y testigos del atraco llamaron de inmediato al número de emergencias 911 para alertar a las corporaciones de seguridad. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron la zona y se entrevistaron con los agraviados para recabar las características del sospechoso y los detalles del vehículo involucrado.

​Con la información del número económico 6101, las fuerzas de orden implementaron un operativo de búsqueda y localización en los alrededores de la Supermanzana 260 y zonas conurbadas; sin embargo, tras los recorridos no fue posible ubicar la unidad ni al presunto responsable.