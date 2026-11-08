Yucatán enfrenta segundo año con déficit de lluvias; prevén riesgo de sequía

La temporada de lluvias de este año concluyó anticipadamente en Yucatán, el pasado 20 de octubre, casi un mes antes de la fecha prevista del 15 de noviembre, con un déficit de precipitaciones en la mayor parte del territorio estatal.

El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo informó que las lluvias fueron irregulares y dispersas, aunque el nivel de las reservas de agua subterránea se mantiene en condiciones óptimas.

El especialista explicó que el comportamiento de las precipitaciones presentó diferencias importantes entre regiones. En el centro del estado y Mérida se registraron acumulados de entre 800 y 900 milímetros, dentro del rango mínimo esperado, que oscila entre 800 y mil milímetros.

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En contraste, las zonas este y sureste registraron un déficit aproximado de 200 milímetros, al no alcanzar los mil o mil 200 milímetros habituales. La situación más desfavorable se presentó en el oeste del estado, donde apenas se acumularon 500 milímetros, por debajo del mínimo esperado de 800 milímetros. En la costa, particularmente en Progreso, ocurrió un comportamiento distinto, con 900 milímetros acumulados frente a un promedio normal de 500 milímetros.

La distribución irregular de las lluvias también tuvo consecuencias en las actividades agrícolas. De acuerdo con Vázquez Montalvo, el fenómeno conocido en maya como Maman chac, caracterizado por precipitaciones intermitentes y por zonas, impidió el desarrollo adecuado de los cultivos de temporal y ocasionó que gran parte de la milpa tradicional no prosperara.

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Las afectaciones también alcanzaron a productores de la zona henequenera y hortícola del centro de Yucatán, donde cultivos como rábano y cilantro no lograron desarrollarse por la falta de continuidad de las precipitaciones. En este escenario, únicamente los productores con invernaderos o sistemas de riego mediante bombeo consiguieron mantener sus cosechas.

Pese a que se trata del segundo año consecutivo con déficit de lluvias en superficie, el meteorólogo señaló que el manto acuífero conserva reservas suficientes para garantizar el suministro de agua a la población, la industria y las actividades agrícolas que disponen de riego. Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de un periodo de sequía importante durante el próximo ciclo, ante la previsión de la presencia del fenómeno de El Niño.