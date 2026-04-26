Iguanas del Cancún FC se instalan en las semifinales de la Liga Expansión MX

Las Iguanas del Cancún FC están en Semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, después de vencer en el Estadio Andrés Quintana Roo (1-0, global 2-1) al Tapatío, en la vuelta de los Cuartos de Final, y ahora chocarán frente a La Jaiba Brava.

Con el respaldo incondicional de casi ocho mil aficionados y de la gobernadora, Mara Lezama, los dirigidos por el profesor Miguel Ángel Bravo transformaron su casa en una auténtica fortaleza.

La tribuna vibró, los cánticos no cesaron. Cancún FC sabía que no era una noche cualquiera, era una cita con la historia a costa de la filial de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Fue una fiesta redonda en toda la extensión de la palabra, con un electrizante show de pirotecnia y la cátedra de buen futbol de las Iguanas en la cancha. Al 31', los anfitriones inauguraron el marcador con gol de Brayan Trejo, un potente disparo al primer poste, para dejar sin oportunidad al arquero, Eduardo García.

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Con la ventaja en el marcador, los de casa controlaron el partido, con posibilidades de ampliar el marcador. Iniciaba el segundo tiempo y el colombiano, José Rodríguez, tuvo una gran ocasión cuando pretendía vencer al cancerbero, García, con un riflazo a primer poste.

Después, al minuto 54, su compatriota, Francisco Melendre, también intentó otro disparo, incómodo por la marca de la defensa jalisciense. A pesar de que peleó hasta el final, incluido un bombazo que reventó en la horquilla, Tapatío nunca pudo superar a una ordenada zaga caribeña.

Finalmente, este lunes, Cancún FC conocerá oficialmente días y horarios de la serie de semifinales que disputará contra los tamaulipecos, en buscar de seguir fortaleciendo el sueño de convertirse en campeón.