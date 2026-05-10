Detienen a tres por posesión de más de 105 dosis de narcóticos y estupefacientes en Tulum

Tres personas fueron detenidas en Tulum durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano, luego de que presuntamente fueran sorprendidas en posesión de más de 105 dosis de narcóticos y estupefacientes.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, entre las sustancias aseguradas había cocaína, cristal y marihuana. La detención se realizó en flagrancia y los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica conforme avance la integración de la carpeta de investigación.

Noticia Destacada Detienen a argentino por posesión de más de 60 dosis de droga en Tulum

Los detenidos fueron identificados como Gerardo Cristopher “N”, alias “El Cris”, de 26 años de edad y originario de Amatitán, Guadalajara; Saúl Alejandro “N”, de 30 años y también originario de Guadalajara; así como Amira Lorena “N”, alias “La Negra”, de 22 años y originaria del municipio de José María Morelos, Quintana Roo.

Según los primeros reportes, las corporaciones de seguridad realizaron la intervención como parte de los operativos permanentes que mantienen en distintos puntos del municipio para combatir actividades relacionadas con el narcomenudeo y otros delitos de alto impacto. Durante la revisión, los agentes localizaron diversas dosis de presuntas drogas listas para su distribución.

El aseguramiento ocurre en medio de una serie de operativos desplegados en Tulum en coordinación con fuerzas estatales y federales, principalmente en zonas donde se han detectado actividades vinculadas con la venta de estupefacientes. En los últimos meses, las autoridades han reportado múltiples detenciones relacionadas con delitos contra la salud, tanto de personas originarias de Quintana Roo como de otros estados del país e incluso extranjeros.

Noticia Destacada Detienen a un hombre por posesión de más de 85 dosis de presuntos narcóticos en Tulum

La presencia de narcomenudeo continúa siendo una de las problemáticas de seguridad que más preocupa en el municipio, particularmente por el impacto que tiene en zonas turísticas y colonias con alta movilidad de personas. Diversos sectores locales han señalado que la venta de drogas se mantiene activa pese a los constantes operativos y detenciones realizadas por corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Tras la captura, los tres detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público junto con las sustancias aseguradas, donde se definirá si son vinculados a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Hasta el momento, las autoridades no han informado si las personas detenidas estarían relacionadas con algún grupo delictivo que opere en la región.