Detienen a argentino por posesión de más de 60 dosis de droga en Tulum

Un ciudadano argentino identificado como Facundo “N”, de 28 años de edad, fue detenido en flagrancia en el municipio de Tulum durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad, luego de que presuntamente le fueran aseguradas más de 60 dosis de estupefacientes.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, la detención se realizó en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado y del Ejército Mexicano, como parte de las acciones de vigilancia y combate al narcomenudeo que mantienen desplegadas en distintos puntos del municipio. Durante la intervención, los agentes habrían encontrado diversas dosis de sustancias ilícitas entre las pertenencias del extranjero.

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Tras el aseguramiento, Facundo “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Aunque las autoridades no detallaron el punto exacto donde ocurrió la detención ni el tipo de narcóticos asegurados, el caso vuelve a poner sobre la mesa la presencia de personas extranjeras presuntamente relacionadas con actividades ilícitas en este destino turístico, donde en los últimos años se han incrementado los operativos contra la venta y distribución de drogas.

La movilización de las corporaciones de seguridad se desarrolló bajo el esquema de coordinación interinstitucional que opera actualmente en Tulum, donde participan fuerzas municipales, estatales y federales. Este tipo de despliegues se ha intensificado en zonas consideradas de alta afluencia turística y en áreas identificadas por las autoridades como puntos de incidencia relacionados con delitos contra la salud.

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En los últimos meses, Tulum ha registrado múltiples detenciones vinculadas al presunto narcomenudeo, tanto de ciudadanos mexicanos como extranjeros, en medio de una estrategia enfocada en contener actividades ilícitas que afectan la imagen y seguridad del destino. Diversos operativos han derivado en aseguramientos de dosis de droga, armas y personas presuntamente relacionadas con células delictivas.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado si el detenido cuenta con antecedentes o si las investigaciones podrían derivar en nuevas líneas relacionadas con redes de distribución de narcóticos en el municipio.