Venta fácil de motocicletas en supermercados y tiendas aumentan accidentes mortales en Cancún

Actualmente, en supermercados y tiendas departamentales es común observar motocicletas exhibidas para venta inmediata. Estos vehículos pueden adquirirse con trámites mínimos y costos accesibles, situación que impulsa su presencia en calles y avenidas de la ciudad; sin embargo, esto también ha causado accidentes constantes y muertes de quienes las manejan, dijeron ciudadanos.

De acuerdo con información comercial, algunas unidades tienen precios desde 19 mil pesos, monto inferior al enganche promedio de un automóvil. En diversos establecimientos únicamente solicitan identificación oficial, comprobante de domicilio y Registro Federal de Contribuyentes para concretar la compra, sin exigir experiencia de manejo, ni licencia de conducir al momento de la adquisición.

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En las últimas 24 horas, tres motociclistas perdieron la vida en distintos percances ocurridos en Benito Juárez, en medio del aumento en el uso de motocicletas como medio de transporte y herramienta de trabajo. Los hechos coincidieron con las celebraciones por el Día de las Madres, mientras autoridades y residentes mantienen preocupación por el incremento de accidentes viales relacionados con este tipo de unidades en Cancún.

El crecimiento en la circulación de motocicletas coincide con el incremento de accidentes viales. Reportes de emergencias y autoridades de tránsito señalaron que diariamente ocurren entre cinco y seis percances relacionados con bikers en Benito Juárez, varios de ellos con personas lesionadas de gravedad o fallecidas.

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Parte de esta situación también está vinculada con el aumento de plataformas de reparto, así como empleos informales que utilizan vehículos de dos ruedas como principal medio de transporte, aseveraron conductores.

Operadores dedicados a entregas recorren largas distancias bajo presión de tiempo y velocidad para cumplir con pedidos, mientras otros carecen de capacitación vial suficiente para transitar en avenidas con intensa circulación vehicular.

A esta problemática se suma el uso de equipo de protección limitado o inadecuado. En numerosos casos, las motocicletas son entregadas con cascos básicos incluidos en la compra; sin embargo, algunos no cumplen con las características recomendadas, con el fin de reducir lesiones en accidentes de alto impacto.

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Expertos y ciudadanos señalaron que la combinación de unidades de bajo costo, escasa preparación vial, supervisión limitada y aumento en el tráfico ha convertido a los motociclistas en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad.

Detrás de las estadísticas existen familias afectadas por los accidentes ocurridos en las calles de Benito Juárez. Mientras miles de personas celebraron el Día de las Madres, otras enfrentaron la pérdida de familiares a consecuencia de percances registrados durante las últimas horas.

El incremento acelerado en el uso de motocicletas ya representa un desafío en materia de movilidad, seguridad vial y salud pública para Cancún, donde los accidentes relacionados con este tipo de transporte continúan registrándose de manera constante en distintas zonas de la ciudad, mencionaron habitantes.