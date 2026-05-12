Adulto mayor sufre ataque de cocodrilo en Casa Cenote de Tulum

Un adulto mayor fue atacado por el cocodrilo conocido como “Panchito” en Casa Cenote, hecho que generó alarma entre turistas y visitantes del lugar, ya que sería el primer incidente reportado relacionado con el reptil que durante años se volvió popular por convivir cerca de personas en esa zona turística.

De acuerdo con testimonios de personas presentes en el sitio, momentos antes del ataque el animal habría sido molestado por algunos visitantes mientras nadaba en el cenote, presuntamente mediante el lanzamiento de piedras para intentar hacerlo reaccionar o acercarse.

Noticia Destacada Turista sobrevive a ataque de cocodrilo en Caye Caulker

El incidente ocurrió en Casa Cenote, ubicado sobre la carretera federal 307, kilómetro 246, en Bahía Tankah, frente al Hotel Casa Cenote Tulum Q Bahía, en Tankah Pueblo, una zona frecuentada diariamente por turistas nacionales y extranjeros.

Tras esta situación, el cocodrilo reaccionó de forma agresiva y terminó mordiendo a un hombre de la tercera edad, provocando momentos de tensión entre quienes se encontraban en el área. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios al turista lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.