Motociclista termina gravemente lesionado al ser embestido en la carretera federal 307

Un motociclista resultó gravemente lesionado la mañana de este martes luego de ser embestido por un automóvil compacto sobre la carretera federal 307, en el tramo Felipe Carrillo Puerto–Tulum, a la altura del kilómetro 220-221, cerca de una de las entradas a la colonia Triunfadores, también conocida como Nueva Unión.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo Nissan Versa color gris, con placas de circulación UVB-664-P, presuntamente intentó incorporarse desde una de las calles de acceso a la colonia hacia la vía federal, momento en el que impactó a una motocicleta Italika RC 250 color negro que circulaba sobre la carretera.

Noticia Destacada Cansancio al volante provoca accidente de transporte turístico en la carretera federal 307 de Quintana Roo

Tras el fuerte impacto, el motociclista salió proyectado y sufrió severas lesiones en una de sus extremidades inferiores, la cual quedó prácticamente destrozada, por lo que existe el riesgo de que pueda perder la pierna debido a la gravedad de las heridas.

Testigos que se encontraban en la zona solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de paramédicos del Hospital Tulum y de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado en el sitio del accidente.

Posteriormente, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Tulum, donde quedó bajo atención médica especializada. De manera preliminar, trascendió que la víctima sería trabajador de una tienda Comercial Mexicana, aunque esta información no había sido confirmada oficialmente hasta el cierre de esta edición.

Noticia Destacada Dos hombres sobreviven de milagro a aparatosa volcadura en carretera federal 307

El percance generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad. Elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar para abanderar la zona y evitar otro accidente, mientras personal correspondiente realizaba las diligencias para determinar las causas exactas del choque y deslindar responsabilidades.

La motocicleta involucrada terminó con severos daños materiales sobre la cinta asfáltica, mientras que el automóvil compacto permaneció a un costado de la carretera con afectaciones visibles derivadas de la colisión. Durante varios minutos, la circulación vehicular presentó afectaciones parciales debido a las maniobras de auxilio y atención prehospitalaria.