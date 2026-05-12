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Hallan sin vida a adolescente desaparecido en la Laguna San José de Cancún

Tras varias horas de búsqueda, cuerpos de rescate lograron encontrar al adolescente quien perdió la vida al ahogarse en la laguna.

Por Redacción Por Esto!

12 de may de 2026

1 min

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Hallan sin vida a adolescente ahogado en la Laguna San José de Cancún
Hallan sin vida a adolescente ahogado en la Laguna San José de Cancún / Leonardo Chacón

A casi 24 horas de que un adolescente de 14 años de nombre Ever desapareciera tras ingresar a la Laguna San José, también conocida como Laguna ABC en Cancún, se reportó el hallazgo sin vida de su cuerpo.

Familia del menor y cuerpos de rescate se encontraban en los alrededores de la laguna cuando se informó que el menor ahogado fue encontrado tras varias horas de búsqueda.

Rescatistas trabajaron en el lugar para tratar de localizar el cuerpo del menor.

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Elementos de rescate al recibir el reporte de su desaparición, iniciaron labores de búsqueda hasta que comenzó a oscurecer, por lo que debido a la escasa visibilidad dentro del agua, se suspendieron alrededor de las 20:00 horas.

Durante la mañana de hoy martes las labores se retomaron hasta que casi 24 horas después, el cuerpo del menor emergió del agua y se confirmara su hallazgo.

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