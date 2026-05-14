Adultos mayores en abandono tras suspensión de visitas médicas en Escárcega

Gloria Magda Canul Puch dio a conocer que en esta temporada de altas temperaturas, algunos habitantes de la colonia Concordia se han enfermado de diarrea, gripa, tos y calentura, y es necesario que sean atendidos por personal médico en sus viviendas, debido a que varios son personas adultas que no pueden acudir al hospital o al centro de salud. Es necesario que acuda una brigada de la Secretaría de Salud para atenderlos lo antes posible y evitar que se continúen enfermando.

Según la mujer, hace meses llegaba un doctor a visitar las casas de los adultos mayores, dentro del programa Bienestar, pero por causas desconocidas dejó de llegar a la colonia, dejando en abandono a los enfermos. Ahora, en esta temporada de calor, los colonos se enferman de diarrea, calentura, gripa, tos y enfermedades gastrointestinales, al parecer por las altas temperaturas.

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Estas enfermedades afectan tanto a niños, adultos y ancianos, por lo que decidieron hacer un llamado urgente a la Secretaría de Salud, para que envíe una brigada de personal médico y puedan atender a los vecinos. También solicitaron ser dotados de medicamentos para controlar las enfermedades.

Esperan que su petición de contar con médicos en la colonia sea tomada en cuenta por las autoridades de salud y, como mencionó anteriormente, envíen una brigada médica para que las altas temperaturas no les causen más daño y principalmente evitar enfermarse, con la tranquilidad de saber que cuentan con atención en caso de que alguno de los colonos resulte con alguna de las enfermedades que se han presentado.

Secretaría de Salud recibe llamado urgente desde la colonia Concordia

De antemano saben que están expuestos a enfermarse en esta temporada de calor, como sucede cada año, pero esta vez las temperaturas están más altas y representan mayor riesgo para las personas, quienes al exponerse a los rayos del sol pueden resultar con golpe de calor.