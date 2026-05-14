Concluyen capacitación 140 asesores inmobiliarios para obtener su licencia oficial en Yucatán

Un total de 140 asesores inmobiliarios de Yucatán concluyeron su proceso de capacitación para obtener la licencia inmobiliaria, uno de los principales requisitos para ejercer formalmente en el sector.

La preparación fue impartida por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI Mérida), como parte de las acciones orientadas a fortalecer la profesionalización de la actividad en la entidad.

Durante la entrega de constancias, representantes del sector destacaron la importancia de contar con asesores mejor capacitados ante el crecimiento habitacional, comercial y de inversión que mantienen Mérida y otros municipios de Yucatán.

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De acuerdo con la información presentada durante el evento, los participantes acreditaron 40 horas de capacitación especializada en temas de actualización profesional, normatividad y responsabilidades relacionadas con el ejercicio inmobiliario.

La presidenta de AMPI Mérida, Claudia Pérez Aguilar, dijo que la certificación cobra especial relevancia en Yucatán debido al crecimiento sostenido del sector y al incremento en el interés de compradores nacionales y extranjeros por adquirir propiedades en Mérida, la costa y diversos puntos del interior del estado.

Responsabilidad y compromiso

“Capacitarse y actualizarse demuestra responsabilidad profesional y compromiso con la calidad del servicio”, expresó ante asesores inmobiliarios, representantes empresariales y participantes del curso.

Agregó que este esquema busca ordenar y fortalecer la actividad mediante estándares mínimos de preparación profesional, especialmente en temas relacionados con trámites patrimoniales, seguridad jurídica y atención al cliente.

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Durante el encuentro también se destacó la participación de mujeres dentro del ámbito inmobiliario y el aumento de asesoras certificadas que actualmente forman parte de empresas y agencias dedicadas a la comercialización de propiedades en Yucatán.

En los últimos años, el sector inmobiliario en la entidad ha registrado un crecimiento acelerado impulsado por el desarrollo de complejos residenciales, proyectos verticales, inversiones privadas y expansión urbana en zonas del Norte de Mérida y municipios con vocación turística.

Ante este panorama, especialistas inmobiliarios coincidieron en que la profesionalización del gremio resulta indispensable para ofrecer mayor transparencia en operaciones de compraventa y arrendamiento, así como para prevenir irregularidades que afecten a compradores o inversionistas.