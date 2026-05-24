Localizan sin vida a turista desaparecido tras caer de un kayak en Holbox

Tras un intenso operativo de rescate que movilizó a corporaciones federales, locales y voluntarios, la mañana de este domingo fue localizado sin vida el turista originario de la Ciudad de México, identificado como Jesús Manuel “N”, quien se encontraba desaparecido desde el mediodía del sábado tras sufrir un percance mientras realizaba actividades de kayak.

El hallazgo se registró aproximadamente a las 10:00 horas de este domingo, a dos millas mar adentro en la zona conocida como Punta Cocos, el cuerpo fue avistado por las brigadas de auxilio que reanudaron las labores de rastreo desde las 5:00 horas, luego de que las condiciones nocturnas obligaran a suspender la búsqueda durante la puesta de sol del sábado.

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De acuerdo con los reportes recabados, el incidente ocurrió el sábado cuando la víctima se encontraba en el mar junto a un grupo de jóvenes. Jesús Manuel “N” cayó al agua desde una pequeña embarcación tipo kayak y, al percatarse sus acompañantes de que no salía a la superficie, se dio la alerta inmediata a las autoridades de la isla.

Ante la emergencia, se desplegó un amplio bloque de búsqueda que abarcó desde el sector de Playa Norte hasta Punta Cocos, en el operativo participaron activamente elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), personal de Protección Civil, la Capitanía de Puerto, así como lancheros turísticos de la isla de Holbox y embarcaciones civiles enviadas por la alcaldía de Chiquilá, sumando más de 20 lanchas en el mar.

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Tras el hallazgo del cuerpo este fue llevado hacia la isla, en espera del arribo de los peritos de la fiscalía general del Estado y del Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo y la posterior entrega a sus familiares. Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han emitido mayores detalles sobre el caso.