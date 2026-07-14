Sheinbaum Pardo conmemora la República Restaurada y reivindica la defensa de la soberanía de México a 159 años de la victoria republicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este martes la ceremonia conmemorativa por el 159 aniversario de la República Restaurada, un episodio histórico que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano y consolidó la soberanía del país tras la expulsión de las fuerzas extranjeras.

La ceremonia se llevó a cabo en uno de los Patios Marianos de Palacio Nacional, donde la mandataria estuvo acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado. Durante el acto se rindió homenaje al expresidente Benito Juárez y a su esposa Margarita Maza, figuras centrales en la defensa de la República durante uno de los momentos más complejos de la historia nacional.

Sheinbaum destaca el legado de la República Restaurada

Durante la conmemoración, la historiadora Margarita Vázquez Montaño, integrante del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), subrayó que la defensa de la soberanía constituye uno de los principios fundamentales del humanismo mexicano y un elemento esencial en la construcción de la identidad nacional.

Recordó que la República Restaurada significó el triunfo del Estado mexicano frente al intento de imponer un gobierno respaldado por una potencia extranjera, hecho que permitió preservar la independencia y la organización republicana del país.

"La Restauración de la República recuperó nuestra independencia y puso fin al intento de someter y entregar la nación mexicana a una potencia extranjera", expresó durante su intervención.

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Asimismo, destacó que el pensamiento de Benito Juárez permanece vigente a través de su célebre frase: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", la cual consideró un principio que continúa orientando la política exterior y la defensa de la soberanía nacional.

La soberanía, una lección vigente para México

La especialista afirmó que recordar la República Restaurada no representa únicamente un ejercicio de memoria histórica, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de proteger la independencia y la autodeterminación del país frente a cualquier intento de intervención.

Explicó que este episodio histórico reafirma el carácter civil y republicano del Estado mexicano, además de demostrar que la soberanía reside en la voluntad del pueblo.

Como parte de su mensaje, evocó una carta enviada por Benito Juárez a Matías Romero en 1865, en la que el entonces presidente rechazó entregar parte del territorio nacional a cambio de apoyo militar extranjero, decisión que, señaló, constituye una de las mayores lecciones de dignidad política en la historia de México.

Gobierno federal reafirma principios de independencia y no intervención

La ceremonia también sirvió para reiterar que los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de los conflictos continúan siendo ejes de la política del Estado mexicano.

Con esta conmemoración, el Gobierno de México recordó el triunfo de la República sobre el Imperio y resaltó que la defensa de la independencia nacional sigue siendo una tarea permanente, inspirada en el legado de Benito Juárez y en los valores que dieron origen al México republicano.

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