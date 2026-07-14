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César Marín Reyes se suma a Movimiento Ciudadano en Campeche

El exsubsecretario de gobierno César Marín Reyes dejó Morena y fue presentado como nueva incorporación de Movimiento Ciudadano, que lo perfila para la presidencia municipal de Carmen en 2027.

Por Redacción Por Esto!

14 de jul de 2026

1 min

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Movimiento Ciudadano incorpora a exmilitante de Morena rumbo a 2027
Movimiento Ciudadano incorpora a exmilitante de Morena rumbo a 2027

A menos de una semana de presentar su renuncia a Morena ante el INE, César Marín Reyes fue presentado como nueva incorporación de Movimiento Ciudadano en Campeche, partido que trascendió lo postularía para la presidencia municipal de Carmen.

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A través de redes sociales, el dirigente estatal emecista Paul Arce Ontiveros confirmó la adhesión del ex subsecretario de gobierno de la zona sur, quien ahora vestirá los colores naranja rumbo al proceso electoral de 2027.

De manera paralela, el Secretario de Gestión Social de la dirigencia nacional emecista, Eliseo Fernández Montufar, le dio la bienvenida públicamente y adelantó que será el candidato a la presidencia municipal de Carmen, cargo que aparentemente le fue negado en su partido anterior.

Hasta el momento, los dirigentes de Morena, tanto estatal como municipal, no han emitido postura sobre la salida de una de sus figuras con presencia en la zona sur, quien participó en las negociaciones de los bloqueos de Atasta en 2025.

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