Cinco cosas que no sabías sobre los cenotes de Yucatán: datos que sorprenden a visitantes y locales

Los cenotes de Yucatán son uno de los principales atractivos naturales del estado y cada año reciben a miles de turistas nacionales e internacionales que buscan refrescarse, practicar actividades acuáticas o conocer parte de la riqueza natural y cultural de la región.

Sin embargo, detrás de estas impresionantes formaciones existen datos poco conocidos que los hacen aún más fascinantes.

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Además de ser un símbolo de la península, los cenotes desempeñan un papel fundamental en la historia, la cultura maya y el equilibrio ambiental.

Si planeas visitar alguno durante las vacaciones o simplemente quieres conocer más sobre ellos, estas son cinco curiosidades que quizá no sabías.

Cinco cosas que no sabías sobre los cenotes de Yucatán

Fueron la principal fuente de agua de los antiguos mayas Existen miles de cenotes en Yucatán Se formaron por el colapso de roca caliza Todos están conectados por un enorme sistema subterráneo Albergan especies únicas

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Los cenotes de Yucatán representan mucho más que un atractivo turístico: son parte de la identidad del estado, del legado de la civilización maya y de uno de los sistemas de agua subterránea más importantes del planeta.

Conocer su historia y cuidarlos durante cada visita contribuye a preservar este tesoro natural para las futuras generaciones.