Yucatán tendrá sistema de alertas en celulares por amenaza de ciclones tropicales

Los habitantes de Yucatán podrán recibir próximamente avisos de emergencia directamente en sus teléfonos celulares cuando exista una amenaza por ciclones tropicales, como parte de una estrategia nacional para reforzar la prevención durante la Temporada de Huracanes.

El anuncio fue realizado por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y la instalación del Puesto de Comando en Yucatán.

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La funcionaria señaló que el proyecto se desarrolla por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y tiene como finalidad acercar información oficial de manera inmediata a la población.

A través de esta herramienta tecnológica, las autoridades podrán emitir alertas en tiempo real sobre la evolución de fenómenos meteorológicos, además de difundir recomendaciones de protección y, cuando sea necesario, indicar el traslado preventivo hacia refugios temporales para salvaguardar la integridad de las familias.

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La implementación de este sistema busca fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante el paso de huracanes y otros eventos hidrometeorológicos, especialmente en entidades como Yucatán, donde cada año existe riesgo por la formación y trayectoria de ciclones tropicales.

Con este mecanismo de comunicación, las autoridades pretenden que la información preventiva llegue de forma más rápida y directa a la ciudadanía, complementando los avisos emitidos por Protección Civil y contribuyendo a reducir los riesgos durante las contingencias meteorológicas.