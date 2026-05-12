Reanudan búsqueda de adolescente desaparecido en laguna ABC de Cancún

A más de 12 horas del reporte de desaparición de un adolescente en la laguna ABC, también conocida como San José, autoridades de los tres órdenes de gobierno reanudaron desde temprana hora de este martes un intenso operativo de búsqueda con apoyo de tecnología especializada.

Fue alrededor de las 7:00 de la mañana cuando personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal, paramédicos, así como integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y del municipio, reiniciaron las labores en la zona donde el menor fue visto por última vez.

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Durante el operativo se utilizó un dron para realizar sobrevuelos en el área, además de un equipo acuático especializado con capacidad para alcanzar profundidades de hasta 125 metros, con el objetivo de tratar de localizar al adolescente identificado como Ever.

Hasta las 10:00 de la mañana de este martes, las autoridades informaron que el cuerpo del menor aún no había sido localizado. Asimismo, señalaron que las labores de búsqueda son pausadas por periodos establecidos para permitir que los rescatistas descansen, se hidraten y eviten ponerse en riesgo durante las maniobras.

De acuerdo con la información recabada, el reporte de la desaparición ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde del lunes, luego de que Ever acudiera a la laguna acompañado de tres compañeros de secundaria.

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Trascendió que los adolescentes ingresaron al cuerpo de agua tras remar en kayak; sin embargo, en determinado momento Ever y otro de sus compañeros cayeron al agua. Lamentablemente, únicamente uno de ellos logró salir con vida, mientras que el otro desapareció entre la profundidad de la laguna.

Familiares del menor se enteraron de lo ocurrido varias horas después, por lo que al arribar al sitio se entrevistaron con las autoridades que ya participaban en el operativo. La madre del adolescente indicó que desconocía las razones por las cuales su hijo decidió exponerse de esa manera.