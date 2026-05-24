Reanudan búsqueda de turista desaparecido tras caer de un kayak en Holbox

Autoridades municipales, cuerpos de rescate y decenas de voluntarios reanudaron desde las primeras horas de este domingo el operativo de búsqueda y localización de un turista originario de la Ciudad de México, quien se encuentra desaparecido desde el mediodía del sábado tras sufrir un percance náutico en la costa de la isla.

​El extraviado fue identificado de manera preliminar como Jesús Manuel “N”, quien se encontraba realizando actividades recreativas a bordo de un kayak en compañía de un grupo de jóvenes. De acuerdo con los datos recopilados, el turista cayó al agua desde la pequeña embarcación y, al percatarse sus acompañantes de que no lograba salir a la superficie, se dio el aviso de alerta a los cuerpos de emergencia.

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​De manera inmediata, se desplegó un intenso despliegue que sumó a más de 20 embarcaciones locales.

Las labores de rastreo e inspección marítima y terrestre se concentran en el amplio perímetro que comprende desde la zona de Playa Norte hasta Punta Cocos, abarcando los puntos de mayor corriente en la periferia de la isla.

​La jornada de rescate del sábado fue suspendida al caer la puesta de sol por motivos de seguridad y visibilidad; sin embargo, tal como se tenía previsto, las brigadas de auxilio reiniciaron formalmente el peinado de la zona cerca de las 05:00 horas de este domingo.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un reporte oficial con mayores detalles sobre el avance de las investigaciones o el estatus actual de la localización de la persona.