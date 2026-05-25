Persecución a taxi termina con dos detenidos y agresión a policías en la SM 77 de Cancún

Una intensa movilización de policías se registró en el fraccionamiento Corales, en la Supermanzana 77, por un reporte de supuestos disparos la tarde de este lunes, lo que dejó el saldo preliminar de dos personas detenidas, quienes se encontraban en un taxi, el cual fue asegurado.

La movilización policíaca generó la inconformidad de los vecinos e incluso, varios sujetos agredieron a pedradas a los uniformados. En medio del riesgo de un zafarrancho, uno de los policías lanzó una piedra contra uno de los presuntos atacantes.

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Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito participaron en la persecución de los ocupantes de un taxi, como presuntos responsables de haber realizado supuestos disparos que fueron reportados en esta zona de la ciudad, sin que se conozca hacia quién fueron dirigidos.

Una patrulla de la corporación acorraló al taxi señalado en un área de estacionamiento de un conjunto de edificios. Al lugar llegaron más policías municipales y también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y de la Marina.

Varios vecinos del lugar salieron de sus viviendas ante la movilización policíaca y trataron de impedir la detención del taxista, quien aparentemente tiene su domicilio en este punto del fraccionamiento Corales.

Uno de los policías que conducía la patrulla que acorraló al taxi utilizado presuntamente por dos sujetos armados, realizó una maniobra en reversa y colisionó un vehículo estacionado, lo que encendió aun más los reclamos de los vecinos.

En medio del alboroto, un sujeto lanzó una piedra a los uniformados, quienes trataron de alcanzarlo para detenerlo y en esta movilización, uno de los policías le aventó una roca.

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En ese momento, otro elemento se subió al taxi asegurado y se retiró del lugar, para continuar con el procedimiento legal. Posteriormente, todos los elementos de las distintas corporaciones que participaron en el operativo, se retiraron del fraccionamiento Corales.

Las primeras versiones señalaron que el taxista y uno de sus acompañantes fueron detenidos con un arma de fuego en este operativo, sin que la corporación municipal haya confirmado esta información.