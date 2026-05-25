Vecinos rescatan a mujer argentina de presunto intento de secuestro en Playa del Carmen

Rescatan ciudadanos a una mujer de origen argentina víctima de un intento de secuestro y lo entregan a la Policía de Playa del Carmen, la víctima quedó bajo la protección policial. De acuerdo a los primeros reportes preliminares, los hechos ocurrieron en una de las calles de la colonia Zazil-Ha de esta ciudad de Playa del Carmen donde una mujer de nacionalidad Argentina fue jaloneada por un sujeto desconocido que pretendió llevarla a la fuerza a una casa.

Sin embargo, vecinos de la zona al darse cuenta del violento ataque de inmediato intervinieran para rescatar a la joven mujer, ya que un sujeto pretendía llevarla a un domicilio cercano. Mientras esto ocurría otros vecinos solicitaron el apoyo a las autoridades municipales para su intervención, el reporte generó una rápida movilización policiaca.

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En la escena, testigos relataron haber escuchado gritos de auxilio, y que minutos después se percataron que una joven mujer gritaba y forcejaba con un sujeto presuntamente también de nacionalidad argentina. De acuerdo a testigos, describieron que varios vecinos corrieron para ayudar a la mujer, y que debido al intenso coraje al ver cómo trataba a la mujer golpearon brutalmente al hombre, incluso, intentaron amarrarlo antes que llegara de la policía.

No obstante, en escena, el agresor, aseguró ser pareja sentimental de la joven, aunque, la mujer declaró ante los presentes que el sujeto ya habría abusado sexualmente de ella una noche antes, y que este regresó para intentar atacarla nuevamente. La víctima relató a la Policía que haber puesto una denuncia ante las autoridades correspondientes y que contaba con pruebas.

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Por otro lado, el agresivo sujeto recibió una paliza, al grado de que los defensores de la mujer lo dejaron con heridas, ya que este tipo de situaciones no deben seguir, y que a las mujeres se respeta y no se maltratan. Sin embargo, cuando los elementos policiales llegaron en la zona del ataque restringieron a los curiosos fotografiar la escena.

Los vecinos comentaron que solo actuaron en defensa de la mujer, a fin de evitar una tragedia mayor, principalmente a raíz del clima de violencia contra las mujeres. Las autoridades se llevaron al sujeto que pretendía llevarse a la mujer, aunque no han informado de la situación.